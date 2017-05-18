Антуан Гризманн: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов»

Автор: Лидия Дидык 0

Антуан Гризманн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от финала ЛЧ. Француз пожелал «Ювентусу» победы, а голкиперу итальянской команды Джанлуиджи Буффону – завоевать «Золотой мяч».

«Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Джиджи Буффон, следовательно, получит «Золотой мяч».

Поражение в финале болезненнее, чем в полуфинале. Ведь ты уже думаешь, как будешь поднимать кубок, но потом ты проигрываешь, это очень тяжело.

Что касается выступление «Атлетико» в текущем сезоне, то мы остались без трофеев, а это было нашей целью. Мы решили поставленную задачу пробиться в Лигу чемпионов, проделали отличную работу. Но обидно проиграли в полуфинале ЛЧ», – сказал Гризманн.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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