Антуан Гризманн: «Я настоящий фанат Уругвая»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признал, что симпатизирует уругвайцам. Напомним, что завтра Уругвай и Франция разыграют между собой путевку в полуфинал чемпионата мира.

«Я настоящий фанат Уругвая? Да, конечно. У меня есть много друзей из этой страны. Я даже попросил Диего Година, чтобы он взял для меня футболку Эдинсона Кавани. Кроме того, флаг Уругвая стоял на аватарке в моем профиле в WhatsApp.

В «Реал Сосьедаде» главный тренер Мартин Ласарте был уругвайцем. А когда я начинал играть в первой команде, там был еще один уругвайский нападающий Карлос Буэно.

Естественно, мы стали ближе друг к другу. Мы оба играли в атаке. Он часто подвозил меня или забирал утром, потому что в то время у меня не было машины», – сказал Гризманн.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana