Антуан Гризманн: «Сборная Уругвая напоминает мне по игре «Атлетико»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями после победы над сборной Уругвая. Он был признан лучшим игроком встречи.

«Сегодня я не отмечал забитый гол, потому что я профессионал. Один уругваец меня учил тому, что делать правильно, а что нет. Я очень уважаю Уругвай, поэтому я не хотел отмечать гол, забитый в их ворота. Сборная Уругвая напоминает мне по игре «Атлетико», за их играми приятно смотреть. Я обожаю эту страну и их культуру. Мы опасались Година и Хименеса, знали, что они опасны при игре на втором этаже. Льорис совершил важный сейв в первом тайме.

Мне очень понравился стадион в Нижнем Новгороде. На матче была отличная атмосфера, как со стороны наших болельщиков, так и со стороны уругвайцев. Это отличный стадион для четвертьфинального матча.

Я не думаю, что у сборной Франции есть какой-то стиль. У нас есть понимание, когда нужно идти вперед, а когда стоит отходить назад. Это самое важное.», — заявил Гризманн.

Напомним, что сегодня Гризманн забил второй гол в ворота уругвайцев. После этого матча на его счету три забитых мяча на ЧМ-2018.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press