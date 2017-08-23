Антуан Гризманн получил дисквалификацию

Автор: Владимир Шевелев 0

Антуан Гризманн

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн был дисквалифицирован на два матча. Он оскорбил арбитра Хуан Мануэра в матче первого тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:2).

На 66-й минуте встречи Гризманн получил красную карточку за оскорбительную фразу в адрес Мануэра после того, как рефери вынес игроку предупреждение за симуляцию.

Согласно регламенту, при проявлении неуважения к арбитру игрок может быть дисквалифицирован на два или три матча, а случае явных оскорблений — на четыре.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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