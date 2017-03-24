Антуан Гризманн перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Гризманн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что клубы практически завершили переговоры по трансферу. Сделка обойдется «красным дьяволам» в 100 миллионов евро.

Также отмечается, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обозначил приобретение 26-летнего француза в летнее трансферное окно как приоритетную задачу.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 14 голов и сделал семь результативных передач в 27 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Manchester Evening News

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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