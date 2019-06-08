Антуан Гризманн определился со своим новым клубом

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что уже знает свой новый клуб. Ранее француз анонсировал уход из мадридской команды.

«Уже знаю, где продолжу карьеру», – цитирует действующего чемпиона мира одно из французских изданий.

При этом несколько дней назад Гризманн говорил, что свой новый клуб не знает.

По информации СМИ, 28-летним футболистом интересуются «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

С 1 июля сумма отступных за форварда снизится с 200 миллионов евро до 120.

Фото: Global Look Press
Источник: Le10sport.com

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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