Антуан Гризманн не хочет переезжать в Англию

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сомневается, что переедет в Премьер-Лигу, предпочитая остаться в Испании. На прошлой неделе сообщалось о переходе Гризманна в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Для самого француза эта информация стала сюрпризом – он сомневается, что вообще когда-либо появится в Премьер-Лиге.

«Когда я выступал за «Реал Сосьедад», я почувствовал, что момент для смены клуба пришел. Сейчас у меня нет такого ощущения. Да, никто не знает, как завершится сезон, и, возможно, летом я снова задамся этим вопросом. Но в данный момент это неактуально.

Иногда я спрашиваю себя, куда бы я мог отправиться. В Испании есть «Барселона» и «Реал», но у первых играют Неймар, Суарес и Месси, а ко вторым нельзя переходить, поскольку они главные соперники «Атлетико». Думаю, между клубами даже действует договор – не продавать игроков друг другу.

Чемпионат Германии меня не привлекает, Франция тоже, остается только Англия, но насчет нее у меня большие сомнения. Там постоянно идут дожди и плохая погода, а мне нужно чувствовать себя счастливым за пределами поля», — заявил Гризманн.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял в футболке «Атлетико» участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN