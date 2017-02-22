Антуан Гризманн не перейдет в «Манчестер Юнайтед», потому что хочет остаться в «Атлетико»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Гризманн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 25-летний француз хочет выступать за мадридскую команду и дальше, поэтому отклонит предложение английского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна форвард станет игроком «красных дьяволов». По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «матрасников» в Примере 22 матча, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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