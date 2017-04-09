Антуан Гризманн не исключает свой переход в «Реал»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своем будущем. 26-летний француз допустил, что может продолжить карьеру в «Реале».
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» грядущим летом намерен приобрести Антуана Гризманна. Капитан «сливочных» Серхио Рамос заявил, что двери мадридского гранда открыты для футболистов такого уровня.
«Переход в «Реал»? В будущем я ничего не исключаю, но сейчас я счастлив в «Атлетико», – заявил Гризманн.
В текущем розыгрыше Ла Лиги Антуан Гризманн принял участие в 30 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca