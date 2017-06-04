Антуан Гризманн: «Мой уход из «Атлетико»? Это бы стало большим ударом для команды»

Нападающий испанского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил о продолжении своей карьеры. Француз объяснил решение не покидать мадридцев.

«Эти вопросы о моем будущем уже надоели. На «Атлетико» наложили санкции и запретили клубу приобретать новичков. Посоветовавшись с некоторыми людьми, я решил остаться в Мадриде.

Сейчас тяжелое время для команды, мой трансфер стал бы слишком большим ударом. Я сообщил об этом руководству, так что об уходе можно подумать будет в другое время», — заявил 26-летний футболист.

Напомним, ранее сообщалось о переходе Гризманна в английский «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы планировали заплатить за форварда около 100 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN