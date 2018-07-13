Антуан Гризманн: «Мечтал сыграть в финале ЧМ, еще когда был маленьким мальчиком»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии. А также назвал главную мечту своего детства.
– Я мечтал об этом, еще когда был маленьким мальчиком. Все детство, в юношеских командах я мечтал сыграть на чемпионате мира и добраться до финала.
Мы знаем, чего ожидать. Мы очень хотим победить. Не могу дождаться матча.
– Для вас важно забить?
– Забью я или нет – я просто хочу поднять трофей над головой. Это самое важное для меня.
– Не думаете о «Золотом мяче»?
– У нас есть возможность победить на чемпионате мира. Честно говоря, «Золотой мяч» или что-то другое меня не очень беспокоит.
Я просто хочу выиграть чемпионат мира. И мы все выложимся на поле ради этого, – сказал Гризманн.
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com