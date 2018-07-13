Антуан Гризманн: «Мечтал сыграть в финале ЧМ, еще когда был маленьким мальчиком»

Автор: Михаил Серебряков 0

Griezmann

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии. А также назвал главную мечту своего детства. 

– Я мечтал об этом, еще когда был маленьким мальчиком. Все детство, в юношеских командах я мечтал сыграть на чемпионате мира и добраться до финала.

Мы знаем, чего ожидать. Мы очень хотим победить. Не могу дождаться матча.

– Для вас важно забить?

– Забью я или нет – я просто хочу поднять трофей над головой. Это самое важное для меня.

– Не думаете о «Золотом мяче»?

– У нас есть возможность победить на чемпионате мира. Честно говоря, «Золотой мяч» или что-то другое меня не очень беспокоит.

Я просто хочу выиграть чемпионат мира. И мы все выложимся на поле ради этого, – сказал Гризманн.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гризманн

Антуан Гризманн: «Я настоящий фанат Уругвая»

Brazil

Австрийские ученые считают, что сборная Бразилии выиграет ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу. Аргентина — Исландия — 1:1. Москва. Стадион «Спартак». 16 июня 2018 г.

Исландцы выстояли против Аргентины, Хавьер Маскерано побил рекорд Хавьера Дзанетти, Мохамед Салах готов сыграть с Россией. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 