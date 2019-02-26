Антонис Никополидис: «Верю, что переход Лодыгина в «Олимпиакос» поможет ему перезапустить карьеру»

Автор: Владислав Маслов 0

Экс-вратарь «легенды» верит в перспективы российского вратаря в Греции. Он надеется, что Юрий снова подтвердит свой высокий уровень.

Бывший голкипер сборной Греции Антонис Никополидис прокомментировал переход вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в греческий «Олимпиакос».

«Верю, что переход Лодыгина в «Олимпиакос» поможет ему перезапустить карьеру. Он перешел в большую команду, и это отличный шанс проявить себя. Не знаю, как может сложиться его дальнейшее будущее в греческом чемпионате и выкупит ли его «Олимпиакос», но у него достаточно времени, чтобы показать свой уровень», — сказал Никополидис.

28-летний Лодыгин начинал карьеру в Греции и является воспитанником клуба «Ксанти». За «Ксанти» он выступал с 2009 по 2013 год, после чего перешел в санкт-петербургский «Зенит». Сумма трансфера составила 800 тыс. евро. В составе «Зенита» голкипер принял участие в 164 матчах и пропустил 157 голов. С клубом из Санкт-Петербурга он становился чемпионом России, обладателем Кубка России, а также двукратным обладателем Суперкубка России.

Фото: Global Look Press
Источник: Известия

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