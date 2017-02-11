Антонио Валенсия: «Моуриньо хотел купить меня в «Реал», но «МЮ» отказал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия рассказал о доверии со стороны Жозе Моуринью. Также он заявил, что готовился к уходу из клуба.

«Это был один из наших первых разговоров. Моуриньо сказал: «Когда я был тренером «Реала», хотел подписать тебя на место правого защитника, но «МЮ» ответил отказом». Было здорово услышать такое, потому что каждому игроку нужно доверие тренера. Для меня это много значило.

Я очень рад и очень благодарен Моуриньо за слова о том, что я — лучший правый защитник мира. Не думаю, что я лучший, но очень доволен быть здесь. Было время, когда с приходом классных игроков вроде Ди Марии и Депая, я думал, не подходит ли моя история к концу.

Наверное, мне даже стоило начать поиски нового клуба. К счастью, я просто усердно и тренировался и был сосредоточен. Может, поэтому я все еще в команде».

В текущем розыгрыше АПЛ Антонио Валенсия принял участие в 22 матчах и отметился 4 желтыми карточками.