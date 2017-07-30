Антонио Рюдигер: «Легко сказать «сохраняй спокойствие», когда ты не черный»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заявил, что неоднократно подвергался расистским выкрикам в Италии. Не так давно немец переехал в Англию.

«Я просто хочу справедливости. Хочу, чтобы ФИФА остановила тех людей, которые это делают. Этим людям должен быть запрещен вход на стадионы, или они должны быть оштрафованы.

Вы даже не можете представить себя на моем месте, почувствовать все то, через что прошел я. Люди любят говорить «сохраняй спокойствие», но вам легко сказать это, когда вы не черный, и вы никогда не почувствуете, что это такое», — сказал Рюдигер.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph