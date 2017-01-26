Антонио Конте хочет видеть Артуро Видаля в «Челси»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Видаль

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля. Лондонский клуб может приобрести чилийца летом.

Согласно информации источника, переход Видаля в английский клуб в зимнее трансферное окно исключен. Однако Конте уже контактировал с футболистом сборной Чили и надеется, что летом Видаль пополнит ряды его команды.

В данный момент сумма трансферной компенсации за Видаля составляет около 65 млн евро.  Действующее соглашение футболиста с немецким грандом в силе до лета 2019 года.

В этом сезоне чилиец провел 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Metro

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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