Антонио Конте взял на себя вину за поражение от «Манчестер Юнайтед»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после матча 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Специалист взял на себя вину за поражение.

«Манчестер Юнайтед» был достойнее нас и заслужил победу, они выглядели более мотивированными. В таких ситуациях всегда виноват только тренер. Я не смог должным образом настроить команду, не хватило мотивации. Вопрос чемпионства еще не закрыт. «Тоттенхэм» прекрасно играет. Но и мы проводим отличный сезон и должны стать чемпионами. Матч с «МЮ» мы начали так, будто уже проиграли. В такой ситуации тяжело играть», – сказал Конте.

«Челси» находится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

В Испании не хотят помогать «Реалу»

Жоэль Матип

Жоэль Матип вновь может выходить на поле в составе «Ливерпуля»

Жозе Моуринью: «Сейчас Коста – один из лучших форвардов в мире»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 