Антонио Конте высказался о текущей ситуации в «Челси»

Итальянский тренер развеял слухи о скором возвращении в Италию. Также он похвалил команду и выделил нескольких игроков.

По возможному переходу в миланский «Интер» Конте выразил четкое мнение: «В этой ситуации все ясно: я пришел в «Челси», чтобы построить что-то серьезное. Скучаю без семьи, которая находится в Италии, но думаю над тем, чтобы переместить ее в Англию. Я надеюсь остаться в «Челси» на долгие годы и выиграть с клубом много трофеев».

Также тренер «Челси» отметил, что состояние Эдена Азара накануне игры с «Вест Хэм» не оптимально. Особое внимание будет уделено нейтрализации Энди Кэрролла.

Комментируя продление соглашения с Виктором Мозесом, Конте выделил, что «Мозес заслужил новый контракт. Он отличный парень с великолепной техникой».

В текущем сезоне «Челси» занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Челси»