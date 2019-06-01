Антонио Конте возглавил «Интер», Артем Дзюба и Федор Чалов признаны лучшими в РПЛ, Йоахим Лев был госпитализирован. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 мая.

1. Антонио Конте возглавил «Интер»

Он сменил на посту Лучано Спаллетти, работавшего с «нерадзурри» последние два сезона.

2. Артем Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов

Ранее приз трижды подряд получал Федор Смолов, которого в этот раз не оказалось даже в десятке.

3. Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ по итогам голосования болельщиков

За форварда ЦСКА проголосовало почти 45 тысяч человек.

4. Йоахим Лев был госпитализирован

У главного тренера сборной Германии обнаружили проблемы с кровообращением.

5. ЦСКА выкупил Игоря Дивеева у «Уфы»

Защитник подписал контракт с красно-синими сроком на пять лет.

Фото: Global Look Press

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