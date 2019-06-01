Антонио Конте возглавил «Интер», Артем Дзюба и Федор Чалов признаны лучшими в РПЛ, Йоахим Лев был госпитализирован. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 мая.
1. Антонио Конте возглавил «Интер»
Он сменил на посту Лучано Спаллетти, работавшего с «нерадзурри» последние два сезона.
2. Артем Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов
Ранее приз трижды подряд получал Федор Смолов, которого в этот раз не оказалось даже в десятке.
3. Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ по итогам голосования болельщиков
За форварда ЦСКА проголосовало почти 45 тысяч человек.
4. Йоахим Лев был госпитализирован
У главного тренера сборной Германии обнаружили проблемы с кровообращением.
5. ЦСКА выкупил Игоря Дивеева у «Уфы»
Защитник подписал контракт с красно-синими сроком на пять лет.
Фото: Global Look Press