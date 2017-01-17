Антонио Конте вернул Диего Косту к тренировкам с основным составом «Челси»

На прошлой неделе СМИ сообщили о конфликте между Антонио Конте и Диего Костой. Сегодня главный тренер «Челси» вернул темпераментного испанца к тренировкам с основой.
Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей «Челси», у которых возник конфликт с игроком.
Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов. Конте в ответ заявил, что Диего тренируется индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта нет.
В нынешнем сезоне Диего Коста принял участие в 19 матчах и отметился 14 забитыми мячами, благодаря которым возглавляет гонку бомбардиров, совместно с Алексисом Санчесом и Златаном Ибрагимовичем.
После 21 тура «Челси» уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 52 очка и опережая ближайших преследователей («Тоттенхэм» и «Ливерпуль») на 7 баллов.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports