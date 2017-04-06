Антонио Конте: «В следующем сезоне я останусь в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг слухи о возможном возвращении в Италию летом этого года. Итальянец останется в Англии в следующем сезоне.

«Мне не нравится, когда другие говорят за меня. Пасторелло – мой друг, но если хотят узнать что-то обо мне, то лучше спросить меня.

Мы боремся за титул и хотим достичь этой цели. Тогда мы постараемся делать что-то важное в дальнейшем. Значит ли это, что я остаюсь? Да, я буду в «Челси» в следующем сезоне», – сказал Конте.

Ранее итальянский агент Федерико Пасторелло выразил мнение, что Конте может покинуть лондонский клуб из-за других предложений. Действующее соглашение Конте истекает летом 2019 года, но клуб хочет продлить его уже сейчас.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian