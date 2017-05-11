Антонио Конте: «У меня контракт с «Челси». Я хочу продолжать работу еще много лет»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Антонио Конте

Тренер «Челси» Антонио Конте высказался касательно слухов о том, что в нем заинтересован «Интер». Итальянец не собирается уходить в ближайшее время из английского клуба. 

«У меня контракт с «Челси». Еще на два года. Когда начинаешь работать в новом клубе, есть желание продолжать это дело и улучшать результаты своего труда на протяжении многих лет. Это логично.

Без сомнений, таковы мои намерения. Но сейчас самое важное – достичь нашей цели. Есть прекрасная возможность сделать то, ради чего мы усердно работали весь сезон. Важно быть готовыми и постараться совершить этот шаг. Надо победить и затем отпраздновать это вместе», – поделился мыслями итальянец.

«Челси» осталось набрать три очка, чтобы обеспечить себе чемпионство.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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