Антонио Конте об уходе из «Челси» летом: «Возможно все»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не опроверг появившиеся слухи о возможном уходе из клуба по завершении сезона. Ранее появилась информация, что Массимилаиано Аллегри и Луис Энрике – кандидаты на пост главного тренера «Челси» в случае расставания с Конте.

«У мене остается еще год по контракту с клубом. Но вы прекрасно знаете, что возможно все.

В один момент вы остаетесь, а в следующий момент вас на этом месте сменяет другой человек.

Могу ли я продлить контракт? Тут уже клуб должен принимать решение. Для тренеров этого клуба такая ситуация нормальная, даже если в прошлом сезоне ты выиграл чемпионат и дошел до финала Кубка. Такая уж история взаимоотношений клуба с тренерами», – отметил Конте.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports