Антонио Конте не может договориться с руководством «Челси»

У главного тренера «Челси» Антонио Конте возникли разногласия с руководством клуба по поводу замены в тренерском штабе команды Стива Холланда, который летом уйдет в сборную Англии.

Конте рассчитывает пригласить к себе в помощники итальянца, в частности, бывшего вратаря Карло Кудичини. Руководство «Челси» настаивает на том, чтобы Холланда сменил британец – для сохранения преемственности в команде.

Кроме того, подтверждается информация о том, что Конте заблокировал предложение владельца клуба Романа Абрамовича о трансфере форварда «Барселоны» Неймара в «Челси». Вместо него лондонцы планируют приобрести Алексиса Санчеса («Арсенал») и Ромелу Лукаку («Эвертон»).

В текущем сезоне «Челси» занимает первое место в АПЛ, набрав 69 очков после 29 игр, и опережает «Тоттенхэм» на семь очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»