Антонио Конте не может договориться с руководством «Челси»

У главного тренера «Челси» Антонио Конте возникли разногласия с руководством клуба по поводу замены в тренерском штабе команды Стива Холланда, который летом уйдет в сборную Англии.
Конте рассчитывает пригласить к себе в помощники итальянца, в частности, бывшего вратаря Карло Кудичини. Руководство «Челси» настаивает на том, чтобы Холланда сменил британец – для сохранения преемственности в команде.
Кроме того, подтверждается информация о том, что Конте заблокировал предложение владельца клуба Романа Абрамовича о трансфере форварда «Барселоны» Неймара в «Челси». Вместо него лондонцы планируют приобрести Алексиса Санчеса («Арсенал») и Ромелу Лукаку («Эвертон»).
В текущем сезоне «Челси» занимает первое место в АПЛ, набрав 69 очков после 29 игр, и опережает «Тоттенхэм» на семь очков.
Фото: Global Look Press
Источник: The Times