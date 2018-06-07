Антонио Конте может возглавить «Реал»

Автор: Евгений Морозов 0

Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Реал» . Мадридский клуб переключился на кандидатуру Конте после отказа Массимилиано Аллегри, который решил остаться в «Ювентусе».

«Реал» интересовался Юргеном Клоппом («Ливерпуль») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), но оба тренера хотят остаться в своих нынешних клубах. Сообщается, что Конте, вероятно, будет единственным свободным в межсезонье тренером, который в последние годы добивался успехов со своими командами.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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