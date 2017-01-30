Антонио Конте: «Мне жаль, что Иванович покидает «Челси»

Итальянский тренер лондонского «Челси» Антонио Конте поговорил о защитнике клуба Браниславе Ивановиче. Специалист подтвердил, что футболист сменит команду в ближайшее время.

«Все и шло к уходу Ивановича. Когда у тебя нет должной игровой практики, нужно что-то менять. Огромное спасибо Браниславу, он помог «Челси» выиграть много трофеев. Несмотря на возраст серба, у него впереди еще долгая карьера. Мне жаль, что Иванович уходит из клуба», – заявил Конте.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни 32-летний игрок перейдет в «Зенит». Зарплата защитника в клубе с берегов Невы составит примерно 3 миллиона евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Skysports