Антонио Конте: «Иванович? Во время трансферного окна очень много лживых слухов, но бывает и правдивые»





Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Бранислава Ивановича, интерес к которому проявляет «Зенит». Сказал, что верить сейчас никому нельзя.

«Я не знаю, какая вероятность его ухода. Во время трансферного окна очень много слухов – и лживых, но бывает и правдивые.

До закрытия окна остается 4 дня, посмотрим, как все сложится. Я не знаю, что может случиться до закрытия окна», – сказал Конте.

Ранее появилась информация, что «Челси» готов отпустить Ивановича в «Зенит» бесплатно.

При этом интерес к сербу также проявляет «Вест Бромвич».

Фото: Global Look Press

Источник: Metro