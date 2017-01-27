Антонио Конте: «Иванович? Во время трансферного окна очень много лживых слухов, но бывает и правдивые»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Бранислава Ивановича, интерес к которому проявляет «Зенит». Сказал, что верить сейчас никому нельзя.
«Я не знаю, какая вероятность его ухода. Во время трансферного окна очень много слухов – и лживых, но бывает и правдивые.
До закрытия окна остается 4 дня, посмотрим, как все сложится. Я не знаю, что может случиться до закрытия окна», – сказал Конте.
Ранее появилась информация, что «Челси» готов отпустить Ивановича в «Зенит» бесплатно.
При этом интерес к сербу также проявляет «Вест Бромвич».
Фото: Global Look Press
Источник: Metro