Антонио Конте: «Иванович? Во время трансферного окна очень много лживых слухов, но бывает и правдивые»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments


Иванович

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Бранислава Ивановича, интерес к которому проявляет «Зенит». Сказал, что верить сейчас никому нельзя.

«Я не знаю, какая вероятность его ухода. Во время трансферного окна очень много слухов – и лживых, но бывает и правдивые.

До закрытия окна остается 4 дня, посмотрим, как все сложится. Я не знаю, что может случиться до закрытия окна», – сказал Конте.

Ранее появилась информация, что «Челси» готов отпустить Ивановича в «Зенит» бесплатно.

При этом интерес к сербу также проявляет «Вест Бромвич».

Фото: Global Look Press
Источник: Metro

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Александр Тарханов: «В России, как поднимешься, тут же начинают «бить»

РФПЛ. ЦСКА разгромил Краснодар

Диего Коста

Диего Коста забил свой 50-й гол за «Челси»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 