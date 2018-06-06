Антонио Конте готов возглавить «Реал»

Автор: Михаил Серебряков 0

Antonio Conte

Главный тренер «Челси» Антонио Конте готов сменить команду. Как сообщают английские СМИ, в настоящее время итальянский специалист ждет предложение от мадридского «Реала», который находится в поисках нового главного тренера.

«Реал» остался без наставника после того, как Зинедин Зидан на пресс-конференции объявил об уходе из стана «Королевского клуба».

Конте возглавил «Челси» в 2016 году и в дебютном сезоне выиграл с клубом чемпионат Англии. Нынешний сезон лондонцы завершили лишь на пятом месте в турнирной таблице АПЛ и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, но сумели выиграть Кубок Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

 

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