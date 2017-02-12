Антонио Конте: «Фабрегас — футбольный гений, как Андреа Пирло»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Фабрегас

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о полузащитнике команды Сеске Фабрегасе. Специалист сравнил его с экс-хавбеком сборной Италии Андреа Пирло.

«Фабрегас является топ-игроком и футбольным гением, как Андреа Пирло. Если Сеск не пробегает 100 метров за десять секунд, я могу ему это спустить с рук, потому что он гениально обращается с мячом. Его скорость заключается в способности быстро мыслить на поле», — приводит слова Конте источник.

В нынешнем сезоне Фабрегас принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, записав на свой счет два гола и шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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