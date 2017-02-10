Антонио Конте: «Диего – очень важный игрок для нас»

Главный тренер «Челси» поделился своим мнением о возможном уходе Диего Косты в Китай. Ранее сообщалоcь, что в летнее трансферное окно перейдет в китайский клуб.

«Сейчас все спокойно. Диего – очень важный игрок для нас. Ситуация полностью ясна: он очень счастлив остаться с нами. Также он рад, что бьется за чемпионство. Надолго ли он в «Челси»? Думаю, да. Я вижу его каждый день и вижу его приверженность, его поведение. Он привязан к команде и любит клуб», – сказал Конте.

В текущем сезоне АПЛ испанец забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач. «Челси» опережает «Тоттенхэм» на 9 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com