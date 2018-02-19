Антонио Конте: «Челси» нужно играть идеально, чтобы остановить «Барселону»

Итальянский тренер осознает вызов, стоящий перед его командой против испанских грандов в предстоящем матче Лиги Чемпионов. Антонио Конте признал, что «Челси» должен создать «идеальную игру», чтобы получить преимущество над «Барселоной».

Для Конте и «Челси» был трудный сезон на фоне неопределенности в отношении итальянца после неоднократных поражений в лиге, но все это разрешилось победами над «Вест Бромовичем» и «Халл Сити».

Однако, Антонио настаивает на том, что у «Челси» есть все шансы против соперника, который остался непобедимым в Испании.

«Все знают, что эта команда одна из лучших в мире — возможно, они фавориты этого турнира. Но мы должны быть в восторге, потому что у нас есть отличная возможность сыграть против действительно сильной команды и показать, что является нашим уровнем. Нам нужна идеальная игра, чтобы попытаться принять наилучшие решения для этого типа команды, потому что они имеют фантастические характеристики с мячом, но у них могут быть проблемы, когда они без мяча, и мы должны воспользоваться этим», — сказал Конте.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal