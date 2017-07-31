Антонио Кассано: «Верона», как женщина, которая не хочет тратить время на вас»

Недавно бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано завершил карьеру, не сыграв за «Верону» ни одного матча. Форвард не исключает, что все же продолжит выступления.

«Вы можете сделать что-то, а потом миллиард раз думать, правильно ли вы поступили. Но если это происходит с футболистом, поднимается шумиха. Но я всегда был последователен. Я привык жить с давлением со стороны СМИ. Что касается «Вероны», увы, это не было любовью с первого взгляда, я это сразу понял. Это как быть с женщиной, которая не хочет тратить время на то, чтобы быть с вами. Я был честен с руководством.

Конечно, я хочу продолжать играть, у меня есть еще несколько дней. У меня нет агента. Если кто-то захочет видеть меня в команде, может позвонить. Крайний срок? Сентябрь, в противном случае я останусь дома», – сказал Кассано.

Напомним, 35-летний форвард подписал годичный контракт с веронцами. Спустя неделю он собрал пресс-конференцию, на которой объявил о завершении карьеры, а в тот же день заявил, что передумал. Затем он снова сказал, что завершил карьеру и расторг контракт с «Вероной».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»