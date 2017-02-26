Антонио Кассано получил предложение от клуба из Серии B

Бывший нападающий «Сампдории» Антонио Кассано может продолжить карьеру в Серии B. Футболист уже получил предложение.

Кассано получил предложение от клуба «Виртус Энтелла», который рассчитан на 2,5 года. Президент клуба Антонио Гоццо лично заинтересован в услугах 34-летнего итальянского нападающего. Антонио Кассано заявил, что пока обдумывает данное предложение и примет решение в ближайшее время.

Напомним, что последним клубом итальянца была «Сампдория». В конце января стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ранее Кассано выступал за такие клубы, как: «Рома», «Реал», «Интер», «Милан» и «Парма».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia