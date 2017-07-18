Антонио Кассано покинул «Верону» спустя 8 дней после подписания контракта

Антонио Кассано решил покинуть «Верону». Контракт с «желто-синими» форвард подписал лишь восемь дней назад.

Ожидается, что 18 июля Кассано организует пресс-конференцию, в ходе которой объяснит своё решение. По данным источника, 35-летний Кассано покинул «Верону» по семейным обстоятельствам. Не исключено, что бывший форвард сборной Италии завершит карьеру игрока.

Антонио Кассано с 2015 по 2017 год выступал за «Сампдорию», однако в прошлом сезоне нападающий не играл из-за разногласий по контракту с «Сампой».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»