Антонио Кассано покинул «Верону» спустя 8 дней после подписания контракта

Автор: Владимир Шевелев 0

Антонио Кассано

Антонио Кассано решил покинуть «Верону». Контракт с «желто-синими» форвард подписал лишь восемь дней назад.

Ожидается, что 18 июля Кассано организует пресс-конференцию, в ходе которой объяснит своё решение. По данным источника, 35-летний Кассано покинул «Верону» по семейным обстоятельствам. Не исключено, что бывший форвард сборной Италии завершит карьеру игрока.

Антонио Кассано с 2015 по 2017 год выступал за «Сампдорию», однако в прошлом сезоне нападающий не играл из-за разногласий по контракту с «Сампой».

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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