Антони Мунье стал игроком «Аталанты»

Антони Мунье перешел из «Болоньи» в «Аталанту». Полузащитник арендован до лета текущего года.

Ранее «Болонья» сдала игрока в аренду в «Сент-Этьен», но была вынуждена уже через три дня вернуть его обратно. «Сент-Этьену» пришлось отдать игрока из-за возмущения болельщиков, так как футболист является воспитанником принципиально соперника «Сент-Этьена» – «Лиона».

В текущем сезоне француз забил два мяча в составе «Болоньи». «Аталанта» занимает 6-ю строчку с 39-ю очками.

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Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Аталанты»