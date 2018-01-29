Антони Модест может стать игроком «Боруссии»

Автор: Евгений Морозов 0

Модест

Патрик Менди, агент нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модеста, описал ситуацию с возможным переходом игрока в дортмундскую «Боруссию». Он может случится уже летом.

«Боруссия» – большой клуб, который, естественно, интересен Тони. Не секрет, что он очень комфортно чувствует себя в Германии и в бундеслиге.

Мы прислушиваемся ко всему. Но пока не было никаких контактов с официальными лицами «Боруссии». Мы подождем, посмотрим, что случится до среды», – сказал представитель футболиста.

«Тяньцзинь» ранее арендовал нападающего у «Кельна» до лета 2018 года. Сообщалось, что впоследствии китайский клуб обязан выкупить футболиста за 29 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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