Антони Модест может стать игроком «Боруссии»

Патрик Менди, агент нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модеста, описал ситуацию с возможным переходом игрока в дортмундскую «Боруссию». Он может случится уже летом.

«Боруссия» – большой клуб, который, естественно, интересен Тони. Не секрет, что он очень комфортно чувствует себя в Германии и в бундеслиге.

Мы прислушиваемся ко всему. Но пока не было никаких контактов с официальными лицами «Боруссии». Мы подождем, посмотрим, что случится до среды», – сказал представитель футболиста.

«Тяньцзинь» ранее арендовал нападающего у «Кельна» до лета 2018 года. Сообщалось, что впоследствии китайский клуб обязан выкупить футболиста за 29 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild