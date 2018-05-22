Антони Марсьяль попал в сферу интересов «Челси» и «Тоттенхема»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может перейти в «Челси» или «Тоттенхем» в летнее трансферное окно. «Шпоры» заинтересованы в поиске напарника главной звезде команды – Харри Кейну.

«Челси» остается главным фаворитом в борьбе за игрока. Помимо английских клубов претендентами на игрока называют туринский «Ювентус» и парижский «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что игрок недоволен количеством игровой практики в команде и собирается покинуть «Олд Траффорд» грядущим летом.

23-летний французский нападающий провёл в этом сезоне 30 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил 9 голов и 5 раз ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Evening Standard