Нападающий Антони Марсьяль может покинуть «Манчестер Юнайтед». Контракт, связывающий футболиста с английским клубом, рассчитан до лета 2019 года. В соглашении предусмотрена опция продления еще на сезон.

В декабре агент футболиста встречался с руководством «Манчестер Юнайтед». Ожидалось, что клуб сформулирует предложение о продлении контракта с Марсьялем, но этого пока не произошло.

Нападающий удивлен таким отношением к себе. Марсьяль считает, что в «Манчестер Юнайтед» его недооценивают. После перехода атакующего полузащитника Алексиса Санчеса переговоры о новом контракте с французом были приостановлены. В сложившейся ситуации Марсьяль даже отказался от покупки дома, который он ранее присмотрел в Манчестере.

За 22-летним французом следят «Тоттенхэм», «Интер» и «Реал». Мадридский клуб может купить Марсьяля в случае перехода атакующего полузащитника Гарета Бэйла в другую команду.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport

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