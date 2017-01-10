Антони Марсьяль может обогатить «Монако» на 10 миллионов евро

В контракте француза прописан хитрый пункт, который в ближайшее время может принести его бывшему клубу солидную прибыль.

Сообщается, что соглашение Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» предусматривает увеличение стоимости игрока на 10 миллионов евро, если тот забьет за новую команду 25 мячей. На сегодняшний момент в активе 21-летнего футболиста 23 гола за «МЮ».

Это не единственный возможный бонус для «Монако» с этого трансфера. Если в будущем Марсьяль проведёт за сборную Франции 25 матчей или войдёт в тройку претендентов на «Золотой мяч», манкунианцы должны будут заплатить монегаскам ещё по 10 миллионов евро за каждое состоявшееся условие.

Напомним, что Антони Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году за 60 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal