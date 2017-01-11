Антон Заболотный может продолжить карьеру в РФПЛ

Автор: Дмитрий Темников 1 Comments

Лучший бомбардир «Тосно» этого сезона Антон Заболотный зимой может перейти в другую команду. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По информации некоторых источников, форвардом интересуются несколько клубов РФПЛ. В числе этих команд есть и один из лидеров российского футбола. Названия данных клубов не упоминаются.

В текущем сезоне ФНЛ нападающий сыграл 19 матчей за «Тосно». В этих играх 25-летний футболист забил 10 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Советский спорт»

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One thought on “Антон Заболотный может продолжить карьеру в РФПЛ

  1. Уведомление: Антон Заболотный может продолжить карьеру в РФПЛ

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