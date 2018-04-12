Антон Шунин: «Попасть в сборную — не мечта, а цель»

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о работе с Дмитрием Хохловым. А также оценил свои шансы сыграть на домашнем чемпионате мира в составе национальной команды.

— Благодаря победе над ЦСКА «Динамо» поднялось на 10-ю строчку в турнирной таблице. Теперь чувствуете себя более комфортно?

— Не могу сказать, что 10-е место позволяет чувствовать себя намного комфортнее. Мы идем от матча к матчу, и я уверен, что и дальше будем набирать ход. У нас есть всё для этого: и хороший дружный коллектив, и отличный тренерский штаб.

— Вы играли вместе с нынешним главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым. Насколько он изменился в роли главного тренера и насколько серьезно ему удалось изменить команду?

— Лично я уже не первый раз взаимодействую с ним как с главным тренером (Дмитрий Хохлов был исполняющим обязанности наставника «Динамо» в сезоне-2012/13. — «Известия»). Могу сказать только то, что все, наверное, и так прекрасно видят: он хорошо справляется со своими обязанностями. У «Динамо» выдалась серия из шести игр без поражений, и в этом огромная заслуга нашего тренера и его штаба.

— Вам было сложно перестроиться на работу с ним в плане субординации?

— Нисколько. Главный тренер — это главный тренер. У нас нет каких-то панибратских отношений, только рабочие. В какой-то степени даже легче, что мы когда-то играли вместе и хорошо знаем друг друга. Мне как вратарю, как капитану легче передавать команде пожелания наставника.

— «Динамо» — одна из команд, сейчас меньше всего пропускающих в чемпионате, но при этом она идет в нижней части турнирной таблицы. Как вы можете это объяснить?

— Все-таки есть немало команд, которые пропускают еще меньше. Те же «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА. Ну а то, что у нас так мало пропущенных мячей, — это заслуга слаженной работы всей команды и тренерского штаба. Когда идешь в нижней части турнирной таблицы, в первую очередь думаешь о том, как сохранить свои ворота на замке, а уже потом — о забитых голах.

— После игры с ЦСКА к вам подходили болельщики со словами, что ждут вас в сборной России. Это ваша мечта?

— Попасть в национальную команду — не мечта, а задача. Как и любой другой игрок, я хочу играть за сборную своей страны, тем более на домашнем чемпионате мира. Очень надеюсь, что у меня будет такой шанс. По крайней мере я сделаю для этого всё, а дальше уже будет решать тренер.

— То, что сборную тренирует Станислав Черчесов, с которым вы раньше тоже работали в «Динамо», может помочь вам попасть в национальную команду?

— Всё зависит только от игры. От того, как каждый из футболистов проявляет себя. В сборную России вызывают только сильнейших»,— сказал Шунин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Известия»