Антон Салетрос: «Нужно работать и двигаться дальше»

Шведский легионер «Ростова» Антон Салетрос пожаловался на лимит легионеров в РПЛ, из-за которого он получает мало игровой практики. 22-летний полузащитник перешел в «Ростов» из АИКа летом 2018 года.

За первую часть сезона Салетрос сыграл 6 матчей в РПЛ и 3 — в Кубке России. В последних 6 матчах чемпионата перед зимним перерывом Салетрос участия не принимал.

«Это был действительно тяжелый переход от шведского футбола к физическому и чуть более прямолинейному российскому. В начале я играл довольно много и был вполне доволен, но со временем стал появляться на поле все реже.

Иногда я не попадал в состав из-за конкуренции, иногда — из-за лимита на легионеров. В моей карьере всегда было иначе. Жаль, что не получил больше шансов проявить себя. Тем не менее, нужно работать и двигаться дальше. Если не получится заиграть в «Ростове», нужно будет искать другую команду, но сейчас об этом речи нет», — сказал полузащитник из Швеции.

Фото: Global Look Press

Источник: Fotbollskanalen