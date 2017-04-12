Антон Митрюшкин может перейти в один из трех клубов Лиги 1

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Российский голкипер швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин может сменить команду. В услугах футболиста заинтересованы есколько клубов из Франции.

На один из матчей «Сьона» прибыли скауты сразу трех клубов Лиги 1, чьи названия не упоминаются. Они просматривали вратаря как потенциальное усиление для своих коллективов. По некоторым данным, 21-летний Антон может быть продан в другую команду за 2,5-3 миллиона евро.

В текущем сезоне Митрюшкин сыграл за «звезд» в 27 матчах и пропустил 43 гола. Успешная игра россиянина в серии послематчевых пенальти помогла «Сьону» выйти в финал Кубка Швейцарии.

Фото: Global Look Press
Источник: ФАН

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