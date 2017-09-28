Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о мечте вместе с братом Алексеем поиграть в каталонской «Барселоне». И не только в ней.
«Мы с братом мечтаем играть в «Барселоне». При этом я понимаю: сначала нужно уехать в какую-то другую европейскую команду, потому что сразу оказаться в «Барсе» практически нереально. Но в целом — почему нет? Мы такие же люди, как и они, думаю, все возможно.
Что сделаю, если позовет «Реал»? Ну, соглашусь, наверное. А как еще? Но если дойдет до приглашения в «Реал», думаю, что «Барселоне» я тоже буду интересен!» — сказал Миранчук.
Фото: Global Look Press
Источник: 8news
One thought on “Антон Миранчук: «Мы с братом мечтаем играть в «Барселоне»”
что ли он обкуренный ?