Антон Миранчук: «Мы с братом мечтаем играть в «Барселоне»

Автор: Владимир Шевелев 1

Антон Миранчук

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о мечте вместе с братом Алексеем поиграть в каталонской «Барселоне». И не только в ней.

«Мы с братом мечтаем играть в «Барселоне». При этом я понимаю: сначала нужно уехать в какую-то другую европейскую команду, потому что сразу оказаться в «Барсе» практически нереально. Но в целом — почему нет? Мы такие же люди, как и они, думаю, все возможно.

Что сделаю, если позовет «Реал»? Ну, соглашусь, наверное. А как еще? Но если дойдет до приглашения в «Реал», думаю, что «Барселоне» я тоже буду интересен!» — сказал Миранчук.

Фото: Global Look Press
Источник: 8news

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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