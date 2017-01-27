Анри Оникуру: «Меня заставляют перейти в ЦСКА, но я не хочу»

Бельгийский клуб «Юпен» собирается продать нигерийского игрока Анри Оникуру в ЦСКА. Сам нападающий заявил, что ему не интересен вариант с переходом в ЦСКА.

«Юпен» действует очень смешно в вопросе с моим трансфером, это расстраивает меня и агента. Руководство обещало, что я смогу уйти в январе, если будет хорошее предложение. Ко мне проявляют интерес несколько клубов, но «Юпен» настаивает на том, чтобы я присоединился к ЦСКА, что мне не интересно. Это несправедливо и неприемлемо», — сказал Оникуру.

19-летнего нигерийца оценивают в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Оникуру забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач в 25 матчах команды во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ