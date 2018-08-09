Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 9 августа)

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Смолов

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 9 августа (начало в 15:00 по московскому времени) мы обсудим последние громкие трансферы и приключения российских команд в еврокубках. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

Чтобы не пропустить следующий выпуск «Футбол днем», подписывайтесь на еженедельник «Футбол» в вконтакте и в ютуб-канале.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Москва. Стадион «Лужники». 15 июля 2018 г.

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 19 июля). Послевкусие ЧМ-2018

Джанлуиджи Буффон

Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018, Джанлуиджи Буффон перешел в «ПСЖ», «Спартак» подписал Александра Ташаева. Главные новости дня

Братья Березуцкие завершили карьеру, «Зенит» близок к подписанию нового защитника. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 