Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 19 июля). Послевкусие ЧМ-2018

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Москва. Стадион «Лужники». 15 июля 2018 г.

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 19 июля (начало в 15:00 по московскому времени) мы подводим итоги ЧМ-2018 и делимся впечатлениями от увиденного. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

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Фото: Сергей Дроняев

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