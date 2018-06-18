Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 18 июня)

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 17 июня 2018 г.

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 18 июня (начало в 14:15 по московскому времени) мы обсуждаем самые яркие события ЧМ-2018 и делимся впечатлениями от увиденного. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

Чтобы не пропустить следующий выпуск «Футбол днем», подписывайтесь на еженедельник «Футбол» в вконтакте и в ютуб-канале.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 10 мая)

лига чемпионов

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 24 мая)

Bale

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 30 мая)

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 