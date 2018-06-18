Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 18 июня)

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 18 июня (начало в 14:15 по московскому времени) мы обсуждаем самые яркие события ЧМ-2018 и делимся впечатлениями от увиденного. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

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Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1