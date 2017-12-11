Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 14 декабря, четверг, 15:00)

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.

В этот четверг, 14 декабря, в 15:00 в эфир выйдет новый выпуск шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола. На этой неделе в центре внимания — итоги первой части сезона РФПЛ.

В прямом эфире мы подведем итоги первой части сезона российской Премьер-лиги, обсудим результаты жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также мы традиционно поговорим о самых значимых и курьезных новостях, произошедших за последнюю неделю.

Эфир начнется в 15:00, ссылка на трансляцию появится позднее. Также выпуск можно будет посмотреть в записи в нашей группе вконтакте и на нашем ютуб-канале.

Фото: Сергей Дроняев

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