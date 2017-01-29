«Вест Бромвич» собирается заплатить за Никласа Ломбертса 5,8 миллионов евро

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ломбертс

Бельгиец Никлас Ломбертс может переехать в Англию. «Вест Бромвич» намерен приобрести защитника «Зенита». 

По информации источника, английский клуб уже предложил питерцам за бельгийца 5,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 31-летний игрок находится в шорт-листе «Андерлехта», «Брюгге», «Гента»и «Остенде», однако они не готовы удовлетворить финансовые запросы сине-бело-голубых.

Ломбертс выступает в составе «Зенита» с 2007 года. В этом сезоне он провел 12 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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