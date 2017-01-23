«Манчестер Юнайтед» и «Челси» собираются побороться за Гарета Бэйла

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поспорят за игрока «Реала» Гарета Бэйла этим летом. Англичане собираются сделать самое крупное предложение в истории.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы заплатить за валлийского футболиста 172 миллиона фунтов. Тем самым игрок «Реала» побьет рекорд Поля Погба, за которого «МЮ» выложил 89 миллионов фунтов. Пока эта сумма является максимальной в футболе.

Следует вспомнить, что Гарет Бэйл уже был рекордсменом. Летом 2013 года мадридский «Реал» заплатил «Тоттенхэму» за валлийца рекордные на тот момент 86 миллионов фунтов.

В этом сезоне Гарет Бэйл провел 11 матчей в испанском чемпионате и забил 5 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun